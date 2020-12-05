المسند: تورنيدو سكاكا يعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق ويمكنه حمل سيارة

المواطن - الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند: إن التورنيدو الذي تشكل جنوب شرق سكاكا في منطقة الجوف، اليوم السبت، يعد من أكبر الأعاصير حجمًا والتي تم توثيقها بالصور في السعودية.

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التورنيدو الذي تشكل جنوب شرق #سكاكا #الجوف اليوم يعد من أكبر الأعاصير حجماً والتي تم توثيقها بالصور في #السعودية وهو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية،

ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي. pic.twitter.com/vbBhnOW7QN — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 5, 2020

وأضاف المسند، في تغريدات له عبر تويتر، أن التورنيدو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية، ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي، ويحتل مساحة صغيرة، فهو لا يزيد قطره على 1.5كم، وقد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط.

وتابع: تقدر سرعة تحرك التورنيدو أفقيًّا (عادة) ما بين 37- 75كم/ ساعة، وسرعة دورانه حول نفسه تفوق سرعة الأعاصير المدارية؛ أكثر من 200كم في الساعة، وأحيانًا تبلغ نحو 500 كم في الساعة عندها يستطيع حمل الإبل والسيارة، وهو لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان.

ولفت إلى أن الضغط الجوي في عين التورنيدو منخفض انخفاضًا شديدًا قد يصل إلى 800 مليبار.

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الإبل والسيارة)، وهو لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان.

والضغط الجوي في عين التورنيدو منخفض انخفاضاً شديداً قد يصل إلى 800 مليبار‼️ #سكاكا #الجوف pic.twitter.com/ukRKZVkyDH — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 5, 2020

وتوقعت الأرصاد أن تتعرض بعض المناطق غدًا لموجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة.

كما توقعت أن يمتد تأثير الحالة لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية مع سماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما تسجل طريف أقل حرارة وهي 15 درجة.

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