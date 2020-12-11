المعارضة التركية تتحد لإسقاط أردوغان وعودة النظام البرلماني

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال عبدالقادر سلفي، كاتب عمود في صحيفة حريت، اليوم الجمعة: إن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا سيدعم الرئيس السابق عبدالله جول لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.

وعمل غول كأول رئيس من حزب العدالة والتنمية الحاكم بين عامي 2007 و2014، قبل أن يبتعد عن سياسات الخطوط الأمامية، وسط توتر مع أردوغان.

المعارضة التركية تتحد:

ويُعتبر غول على نطاق واسع شخصية أكثر ليبرالية، وقد وُصف مرارًا بأنه مرشح وحدة محتمل قادر على التغلب على الطبيعة المستقطبة للسياسة التركية.

وحصل على دعم كل من حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب السعادة الأصغر ليخوض انتخابات 2018 الرئاسية لتحالف الأمة، لكن ترشيحه تعثر بعد أن عارضه الحزب الوطني الصالح الذي يشكل المجموعة الثالثة في الائتلاف الانتخابي، لكن سلفي قال: إن غول لا يزال المرشح الرئاسي المفضل لدى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، أحد أحزاب المعارضة التركية.

ومنح استفتاء عام 2017 لأردوغان سلطات تنفيذية موسعة، وهي خطوة يقول النقاد إنها أزالت الضوابط والتوازنات الدستورية، وزادت من تقويض الديمقراطية التركية.

ومع ذلك، من المقرر أن يواجه كيليجدار أوغلو معارضة من القاعدة الشعبية لحزبه، الذين من المرجح أن يفضلوا عمدة أنقرة منصور يافاش أو عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على حد قول سيلفي.

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