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المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يمدد فترة القبول
بمكافأة شهرية مقدارها 800 ريال

المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يمدد فترة القبول

2020/12/28
الساعة 2:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يمدد فترة القبول
المواطن - واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تمديد فترة أعمال القبول بالمعهد الصناعي الثانوي برفحاء حتى نهاية دوام يوم الخميس ‏الموافق 8/ 6/ 1442هـ، لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية القصيرة، للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، عبر زيارة مقر المعهد.
وأوضح المعهد، أن برنامج الدبلوم يشمل: أقسام التبريد والتكييف، والكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، إضافة إلى البرامج القصيرة التي تشمل: التبريد والتكييف “صيانة البرادات والمجمدات، وصيانة المكيفات المجمعة”، والكهرباء الصناعية “صيانة الأجهزة المنزلية”.
وسيحصل المتدرب على مميزات خلال مدة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال.


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