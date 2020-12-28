المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يمدد فترة القبول

المواطن - واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تمديد فترة أعمال القبول بالمعهد الصناعي الثانوي برفحاء حتى نهاية دوام يوم الخميس ‏الموافق 8/ 6/ 1442هـ، لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية القصيرة، للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، عبر زيارة مقر المعهد.

وأوضح المعهد، أن برنامج الدبلوم يشمل: أقسام التبريد والتكييف، والكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، إضافة إلى البرامج القصيرة التي تشمل: التبريد والتكييف “صيانة البرادات والمجمدات، وصيانة المكيفات المجمعة”، والكهرباء الصناعية “صيانة الأجهزة المنزلية”.

وسيحصل المتدرب على مميزات خلال مدة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال.

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