المغرب تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل

المواطن - متابعة

قررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي، وذلك حتى 10 يناير المقبل لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي في تصريح صحفي، إن الحكومة اتخذت هذا القرار في اجتماعها اليوم، حرصًا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة.

وأشار أمزازي إلى أن القرار يجيز اتخاذ التدابير المناسبة كافة بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على مستوى كل إقليم.

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