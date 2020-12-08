الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.

وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.

وقال ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح رحمه الله.

وقال ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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