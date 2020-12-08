الملك سلمان وولي العهد يعزيان في وفاة رئيس الأوروغواي السابق

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس لويس لاكالي بو رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية السابق.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة وألا تروا أي سوء”.

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