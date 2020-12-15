الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك إسواتيني

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، في وفاة رئيس الوزراء ماندولو أمبروز ديلاميني.

وقال الملك المفدى ” تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا ترو أي سوء أو مكروه”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، في وفاة رئيس الوزراء ماندولو أمبروز ديلاميني.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا ترو أي سوء” .

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