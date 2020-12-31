الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوبا بذكرى يوم التحرير

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ميغل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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