المنافسة تغرم 3 شركات 15 مليون ريال لاتفاقها على التواطؤ في مناقصات الأمن العام

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن تغريم شركات الدريس” و”خدمات النفط المحدودة” و”التسهيلات للتسويق” 15 مليون ريال (5 ملايين لكل شركة)؛ لاتفاقها على التواطؤ في مناقصات “الأمن العام”.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها تلقت شكوى الأمن العام بوزارة الداخلية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة بقطاع الخدمات البترولية بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام.

وبينت أنه بناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في تاريخ 21/ 12/ 1436هـ المتضمن البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة خدمات النفط المحدودة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام المنشآت بانتهاك نظام المنافسة، وذلك بالاتفاق على التواطؤ فيما بينها على المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام بوزارة الداخلية.

وقالت: إن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت قرارها بتاريخ 22/ 06/ 1440هـ بتغريم الشركات ونشر القرارات الصادرة بحقها بعد ثبوت مخالفة الفقرة 7 من المادة 4 من نظام المنافسة، مشيرة إلى تظلم الشركات على القرار الصادر بحقها أمام محكمة مختصة، وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة، ليصبح الحكم بعد ذلك قطعيًّا.

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