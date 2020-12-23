أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.
وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي؛ حيث يهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.
ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها: (مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف) وغيرها.
وبحسب القرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6.000 ريال لحملة البكالوريوس و 4.500 ريال لحملة الدبلوم.
مما يذكر أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورا وإناثا في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.
وللتفاصيل يمكن زيارة موقع الوزارة الرسمي للاطلاع على الدليل الإرشادي.
القرار يوفر 9800 وظيفة في المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر
الموارد البشرية : توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.
تعليق واحد
ابو ريان
ممتاز جدا
ياليت تقومون بالتفتيش المفاجي على جميع المنشات وبالذات الشركات المتعاقده مع الجهات الحكوميه في التشغيل والصيانه طبعا تكون شركات لابد من التدقيق باستمرار على جميع التخصصات من بعض المهن بامكان السعوديين عملها ولكن الاجانب هم الأكثرية
ايضا ياليت يتم الزام جميع الموظفين بممارسة تخصصه اللي ياخذ مقابله علاوات ومزايا ماليه ويبعد شي اسمه يكلف لانه بصراحه باب للواسطه وظلم للانسان المجتهد والمنضبط
في بعض الموظفين تم احالته الى التقاعد بناء على طلبه وتم التعاقد معاه من جديد وتوظيفه في الشركه المتعاقده مع التشغيل والصيانه وفي نفس مكتبه بحكم الواسطه الواسطه بينما هناك من ينتظر ان يتوظف لماذا لاتعطي فرصه لمن لايوجد لديه راتب نهائي
بعض الموظفين السعوديين المتعاقدين مع الشركات اللى متعاقده مع التشغيل والصيانه تخصصاتهم مهنيه سباك كهرباء نجار حداد
ويعمل كاتب ويعمل معقب ويعمل سكرتير مافائدة توظيفه
لماذا لايمارس تخصصه والله البعض يريد ممارسه تخصصه ويحبه بس هل يوجد مصالح الله اعلم
مراقب نظافه تحصله اجنبي
سواقين تحصلهم اجانب
محاسب اجنبي
مسؤل مشتريات اجنبي
كنترول استقبال المكالمات اجنبي وهي شغله سهله جدا
سائق شيول وسايق قريدل اجانب بينما فيه من السعوديين بامكانه القيام بهذي المهنه وبكل احترافيه ايضا سائق رافعه شوكيه