“المواطن” تنقل مطالب أهالي الصفيري والأمانة تواصل سحب المياه

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تواصل أمانة حفر الباطن ممثلة ببلدية شرق، سحب كميات المياه من مركز الصفيري التابع لمحافظة حفر الباطن عبر معدات وآليات السحب بالإضافة إلى وضع حواجز ترابية لمنع دخول مياه الأمطار للمركز.

كما وضعت البلدية الأتربة أمام المنازل المتضررة وردم الحفر التي تشكل تجمعات للمياه، وذلك في ظل مطالبات بوجود مراكز للدفاع المدني والهلال الأحمر ومكتب للخدمات البلدية، وصيانة الطريق المؤدي إلى حفر الباطن.

وذكر سلطان الظفيري أن مركز الصفيري بحاجة ماسة إلى مركز للهلال الأحمر بالإضافة إلى أن الطريق المؤدي إلى حفر الباطن سيئ جدًا لوجود حفر وتشققات تزداد وقت هطول الأمطار.

وأضاف مضحي الظفيري أن حفر الباطن يبلغ سكانها ما يقارب ال3000 نسمة ووجود مركز للدفاع المدني أمر مهم وأن الحالة المطرية الأخيرة أثبتت ضرورة ذلك.

وطالب فيصل الظفيري بوجود مكتب خدمات بلدية بعد أن تعرض المركز للسيول وذلك بعد تأخر وصول المعدات للمركز، مشيرًا إلى أن جهد الأمانة كبير فهم يعملون طوال الأيام الماضية.

وقدم رئيس مركز الصفيري سلطان بن فيصل السويط شكره إلى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بعد وقوفه على ما تعرضت له الصفيري منذ اليوم الأول وتوجيهاته الأمانة بالتواجد اليومي بجميع الآليات والمعدات والمشرفين لإزالة وسحب المياه من المركز جراء السيول ووضع سواتر ترابية على جميع المنازل المتضررة.

وأضاف السويط: أن الأمور مستتبة في الصفيري وخلال يوم أو يومين سيتم سحب كل المياه إن شاء الله ويعود الأمر كما كان.

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