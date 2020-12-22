النساء الحوامل لا ينقلن فيروس كورونا إلى أطفالهن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت دراسة جديدة أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا لا ينقلن الفيروس إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تابع الباحثون المقيمون في الولايات المتحدة 64 امرأة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا بين 2 إبريل و13 يونيو، ولم تظهر إصابة أي من الأطفال بالفيروس بعد ولادتهم، ولم يتم اكتشاف أي فيروس كورونا في المشيمة.

في حين حذر أكاديميون من جامعة هارفارد من أن حجم العينة الصغير يجعل من المستحيل استبعاد أن بعض النساء الحوامل يمكن أن ينقلن الفيروس إلى أطفالهن.

نتائج مطمئنة:

كانت جميع الأمهات الحوامل في الثلث الثالث من الحمل ولديهن الفيروس في الرئتين والأنف والحلق، ولكن ليس في مجرى الدم أو المشيمة.

وقال الباحثون: إن البيانات الأخرى، التي تتضمن معلومات عن النساء اللائي أصبن بالفيروس في وقت مبكر من الحمل، من المقرر نشرها قريبًا.

وتم إجراء البحث الأخير في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد، وبتمويل من معهد يونيس كينيدي شرايفر الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية (NICHD) في واشنطن العاصمة.

وقالت الدكتورة ديانا بيانكي: إن هذه الدراسة توفر بعض الطمأنينة بأنه من غير الممكن أن ينتقل فيروس كورونا خلال الثلث الثالث من الحمل عبر المشيمة إلى الجنين، ولكن يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتيجة.

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