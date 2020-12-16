النصر جاهز للرائد.. والصليهم يبدأ الجري

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، استعداداته لمباراته المقبلة ضد نظيره الرائد، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.

النصر جاهز:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرائد على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم حصة تدريبية بدأت بتمارين لياقية متنوعة، وركز روي فيتوريا بعد ذلك على الجوانب التكتيكية، التي سينتهجها في مباراته ضد الرائد.

على الجانب الآخر، سيبدأ النجم فراس البريكان بالجري، مساء الأربعاء، فيما بدأ النجم عبدالمجيد الصليهم الجري في الملعب، الثلاثاء، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزه من أجل المشاركة في المباريات المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي يُعاني هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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