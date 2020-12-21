النصر مفاجأة الدوري والإدارة سبب التراجع!

المواطن - مروة نبيل

خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، آمال جماهيره في المنافسة بقوة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

النصر هذا الموسم:

ومن المقرر أن يحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 6 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز في مباراة وتعادل في أخرى، ليحتل المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تهدئة غضب الجماهير بشكل مؤقت، بعد الفوز على الرائد، يوم الأربعاء الماضي، ليخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي يملك الإمكانيات للعودة:

وعلق الإعلامي جمال عارف على مستوى العالمي قائلًا: “النصر يملك الإمكانيات للعودة ويستطيع الفوز ضد الباطن، ولو فاز مباراتين متتالية سوف يعود.. الضغط كبير على الفريق الأول”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أنا لا أعلم ما هو الحل لمشكلة النصر.. لكن سببها أن إدارة النصر أخفقت في اختيار اللاعبين، ولا أعتقد أن فيتوريا هو من اختارهم”.

وفي السياق ذاته، تحدث الإعلامي طارق النوفل قائلًا: “العالمي هو مفاجأة الدوري.. أكثر فريق صرف عليه وترشحه للفوز في كل مباراة ويخسر.. أعتقد هذه هي مشكلته…!”.

وواصل الإعلامي محمد الشيخ حديثه قائلًا: “أرجح أن العالمي سوف يستعيد بعض من حضوره اليوم.. الباطن يحرج أي فريق يلعب ضده وقد يفوز على الفريق الأصفر”.

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