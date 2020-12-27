النصر والأهلي والاتحاد مُهددون بالحرمان من انتقالات يناير

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية عن أن النصر والأهلي والاتحاد يواجهون تهديدًا حقيقيًا بالحرمان من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأزمة تُهدد أندية أخرى

ويواجه عدد من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أزمة بسبب عدم القدرة على تحقيق شروط لجنة ” الكفاءة المالية” مما يؤثر بشكل كبير على معايير الحوكمة في الربع الأول من عام 2021، وفقًا لـ صحيفة “لشرق الأوسط”.

وأكدت الصحيفة أن وزارة الرياضة ستُعلن في بداية شهر يناير، أسماء الأندية التي ستحصل على رخصة التسجيل للاعبين المحترفين الجدد خلال فترة انتقالات يناير، بعد أن نجحت في تطبيق شروط لجنة الكفاءة المالية.

الديون تُقلق النصر والأهلي والاتحاد

وسلطت الصحيفة الضوء على أندية النصر والاتحاد والأهلي وهم الأبرز حيث يعانون من ديوان داخلية وعدم القدرة على الاستغناء عن بعض من اللاعبين مقابل تسوية مالية أو الاتفاق معهم بالتنازل عن مبالغ مستحقة.

وأصبحت أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين تعتمد بشكل كبير على دعم وزارة الرياضة الذي لا يقل عن 50 مليون ريال وقد يصل إلى 100 مليون ريال في حال التزمت الأندية بتطبيق الحوكمة التي اعتمدتها الوزارة والمقصود منها الاهتمام بالألعاب الأخرى في الأندية وليست كرة القدم فقط، بالإضافة إلى ضبط العمل الإداري والقيام به على أساس عمل مؤسساتي غير مرتبط بأفراد أو مجالس إدارات.

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