النصر يبحث عن الفوز رقم 4 ضد الباطن

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في استعادة توازنه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق الفوز ضد الباطن، ومصالحة الجماهير.

الباطن ضد النصر:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد النصر، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الباطن ضد النصر ضمن منافسات البطولة، والذي شهد تقاربًا في النتائج.

ولعب الفريقان 6 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تمكن العالمي من تحقيق الفوز في 3 لقاءات، فيما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مرتين، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والفيصلي والقادسية أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 6 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز في مباراة وتعادل في أخرى، ليحتل المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

شارك الخبر