النصر يتجه لإقالة فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

تتجه إدارة نادي النصر إلى إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد تلقي الخسارة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على يد نادي أبها اليوم الخميس.

وكان العالمي تعرض للخسارة اليوم من فريق أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة أبها، كان المدرب روي فيتوريا تعرض لانتقادات قوية بعد خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي ضد نادي الهلال، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير العالمي إقالته كونه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق الكروي الأول.

بديل فيتوريا في النصر

وسيكون بديل المدرب فيتوريا في النصر، هو المدرب الروماني دان بيترسكو الذي تقدم باستقالته من تدريب نادي كلوج الروماني مؤخرًا.

أحداث المباراة بين الفريقين

وبدأت مباراة أبها ضد النصر، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو العالمي منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا؛ وتسهيل مهمتهم في استعادة نغمة الانتصارات.

وأطلق الغنام تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم، ليُتابعها أيمن يحيى ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى ليهز الشباك عند الدقيقة 19، ومنح الهدف أريحية للاعبي العالمي، الذين واصلوا محاولاتهم لتعزيز التقدم.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح كارلوس ستراندبيرج في تسجيل هدف التعادل عن الدقيقة 55 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة، وضغط لاعبو أبها ضد النصر بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

وتمكن ستراندبيرج من تسجيل الهدف الثاني سريعًا، بعدما انفرد بالمرمى وأطلق تسديدة قوية عند الدقيقة 69، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة أبها ضد النصر بتلقي العالمي لهزيمة جديدة.

ورفع الفريق صاحب الأرض رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير.

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