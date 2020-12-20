النصر يحتفل بهدافه عبدالرزاق حمدالله

المواطن - مروة نبيل

احتفلت إدارة كرة القدم ونجوم الفريق الأول في نادي النصر، بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال رحلة العالمي إلى القيصومة.

النصر يحتفل بـ عبدالرزاق حمدالله:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة أثناء الاحتفال بالمغربي عبدالرزاق حمدالله على متن الطائرة المتجهة إلى القيصومة، بمناسبة تتويجه بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2020.

وتوج عبدالرزاق حمدالله بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2020، رغم توديع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البطولة من نصف النهائي، بعد تسجيله لـ7 أهداف، بعد منافسة قوية من ثنائي أولسان هيونداي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما نشر الحساب الرسمي صورة تظهر انتهاء الأزمة بين المهاجم المغربي وزميله سلطان الغنام، حيث جلسا سويًّا في الطائرة، عقب مشادتهما في مباراة النصر والرائد الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تلقى 6 هزائم، وفاز في مباراة وتعادل في أخرى، ليحتل المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعبه، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل الأصفر استعادة نغمة الانتصارات في هذه المواجهة.

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