النصر يصدم جماهير الأهلي ويتحرك لحسم هذه الصفقة

المواطن - محمد سمعه

يركز نادي النصر على تدعيم صفوفه الدفاعية بصفقة من العيار الثقيل، وذلك بعد الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق التواجد بالمركز الـ15 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جمال بلعمري في عقل النصر

وذكر موقع Dzair Daily الجزائري أن العالمي سيتحرك للتعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي ليون الفرنسي الحالي واللاعب السابق لنادي الشباب.

وإذا أتم العالمي تحركه وحسم الصفقة، فسيكون هذا الأمر بـ مثابة صدمة لجماهير الأهلي، التي كانت طالبت إدارة الراقي بالتعاقد مع بلعمري لتحسين أداء الخط الخلفي للراقي.

عبدالفتاح آدم يُجري عملية “الصليبي” بنجاح

وفي وقت سابق، أجرى عبدالفتاح آدم لاعب نادي النصر والمُعار حاليًا إلى الرائد عملية الرباط الصليبي بنجاح.

وذكر الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” أن آدم أجرى العملية الجراحية بنجاح، وذلك بعد أن كان أُصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الرائد والعين بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر أعار آدم إلى صفوف الرائد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولمدة موسم رياضي واحد.

يذكر أن عبدالفتاح آدم كان انضم إلى أصفر العاصمة في عام 2019 قادمًا من التعاون لكنه لم يشارك بصورة منتظمة مع أصفر العاصمة، بسبب الإصابات التي لحقت به.

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