النصر يضع 138 مليون ريال على طاولة أتالانتا لضم جوميز

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي النصر إعجابه الشديد بقدرات الأرجنتيني بابو جوميز صانع ألعاب فريق أتالانتا الإيطالي حيث يسعى العالمي للتعاقد معه في يناير المقبل.

ويتنافس أصفر العاصمة مع ميلان وإنتر ميلان وروما في إيطاليا الراغبين في ضم جوميز الذي يريد الرحيل عن أتالانتا بسبب خلاف بينه وبين مدربه جاسبريني.

النصر يسعى لحسم الصفقة قبل تحرك ميلان والإنتر

وبحسب ما ذكرته صحيفة Corriere Della Sera الإيطالية فإن إدارة صفوان السويكت قدمت عرضًا قيمته 138 مليون ريال أي 30 مليون يورو لضم اللاعب بابو جوميز قبل تحرك ميلان والإنتر وروما.

وتشمل الـ138 مليون ريال حصة الفريق الإيطالي من الصفقة بالإضافة إلى رواتب اللاعبين لمدة عامين ونصف العام.

ويلعب جوميز مع نادي أتالانتا منذ عام 2014 قادمًا من نادي ميتاليست الأوكراني.

العالمي يُهزم 6 مرات في دوري المحترفين

جدير بالذكر أن العالمي يسعى لتجديد دماء الفريق الكروي الأول بصفقات قوية، وذلك بسبب تراجع أداء النصر بالفترة الأخيرة خاصة بعد تلقيه 6 هزائم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أصفر العاصمة تأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الملك بعد الفوز على نادي الرائد في دور ثمن النهائي بنتيجة هدفين دون رد.

وتُشير التقارير الصحفية إلى أن النصر يرغب في التخلص من الكوري الجنوبي كيم جين سو بالإضافة إلى التخلص من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط.

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