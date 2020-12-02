النصر يفقد عبدالمجيد الصليهم 4 أسابيع!

المواطن - مروة نبيل

تلقى الجهاز الفني في نادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، صدمة قوية، بعد تأكد غياب عبدالمجيد الصليهم عن الفريق الأول لكرة القدم لمباريات عديدة، بسبب الإصابة.

إصابة عبدالمجيد الصليهم:

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تأكدت إصابة الكابتن عبدالمجيد الصليهم بالتمزق العضلي وسيغيب عن الفريق قرابة الـ 4 أسابيع قادمة”.

وجاءت إصابة الصليهم لتربك حسابات فيتوريا الذي يسعى للاستفادة من جميع لاعبيه، أملًا في تحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومصالحة الجماهير الغاضبة من خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الهلال.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط في المركز الـ13.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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