النصر ينفرد برقم مميز في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح النصر في تحقيق رقم مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك على الرغم من تراجع نتائجه.

رقم مميز لنادي النصر

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هو أكثر الفرق صناعة للفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح لاعبوه في صناعة 97 فرصة خلال الـ7 جولات الماضية.

ويُعاني العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث ودع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، وخسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

ويحتل العالمي المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط فقط، من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والخسارة في 5 لقاءات، ونجح في تسجيل 7 أهداف واستقبل 11 هدفًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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