النصر يهزم الفيصلي بشق الأنفس بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث مباراة الفيصلي والنصر في الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة وعامرة بالأهداف.

الشوط الأول من مباراة الفيصلي والنصر

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل أصفر العاصمة حيث تمكن النجم المغربي نور الدين أمرابط من إحراز الهدف الأول للأصفر بالدقيقة الخامسة والعشرين.

ونجح بعدها اللاعب سلطان الغنام في إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصفر العاصمة بثنائية دون مقابل.

الشوط الثاني من المباراة

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء العالمي مما أعطى الفرصة لفريق الفيصلي لتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جوليو تافاريس بالدقيقة السبعين من ضربة رأسية متقنة.

وأهدر المغربي نور الدين أمرابط ركلة جزاء لـ النصر خلال أحداث الشوط الثاني.

وبعد ذلك احتسب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد مايكون مدافع النصر، حيث قال مايكون بأن الكرة جاءت في وجهه بينما أصر الحكم على أن الكرة جاءت في يدهِ، ليُحرز منها جوليو تافاريس الهدف الثاني للفيصلي.

وجاء الرد بعدها بدقيقة، ليُسجل أصفر العاصمة الهدف الثالث عبر اللاعب رائد الغامدي بالدقيقة الـ86 بعدما سدد الكرة من بين قدمي حارس الفيصلي.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

وكانت المباراة بين العالمي والفيصلي أُقيمت في المجمعة معقل عنابي سدير.

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