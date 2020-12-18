النصر يواصل استعداداته لمواجهة الباطن

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراته المقبلة ضد نظيره الباطن، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يواصل الاستعداد:

وبدأ مران اليوم بالجري حول الملعب، ثم تدريبات لياقية متنوعة، وجوانب تكتيكية مختلفة، قبل أن يختتم المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا التدريب بمناورة على منتصف الملعب.

ولفت حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النجم أيمن يحيى لم يُشارك في التدريبات الجماعية، حيث أجرى تدريباته في صالة الحديد.

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعبه، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل الأصفر استعادة نغمة الانتصارات في هذه المواجهة.

النصر هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 6 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز في مباراة وتعادل في أخرى، ليحتل المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تهدئة غضب الجماهير، بعد الفوز على الرائد، يوم الأربعاء الماضي، ليخطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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