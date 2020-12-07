النصر يوضح تفاصيل إصابات 5 من لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها 5 نجوم من الفريق الأول لكرة القدم.

النصر يكشف تفاصيل الإصابات:

وأشار حساب نادي النصر إلى أن فراس البريكان تعرض لكدمة في الساق، فيما كان يُعاني عبدالفتاح عسيري من تمزق في عضلة الساق، موضحًا أن الثنائي بدأ تدريبات في الملعب مع أخصائي تأهيل الإصابات.

وتعرض عبدالمجيد الصليهم لتمزق في العضلة الخلفية، وسيبدأ نهاية الأسبوع تدريباته في الملعب، فيما يُعاني الأرجنتيني بيتي مارتينيز من آلام في العضلة الخلفية، وتقرر أن يبدأ الجري مع أخصائي تأهيل الإصابات، مساء الاثنين.

ويُعاني خالد الغنام من آلام في العضلة الخلفية، حيث أجرى كشفًا طبيًّا، مساء يوم الأحد، من أجل تحديد نوع الإصابة، وذلك وفقًا للتقرير الطبي من شريك نادي النصر “فزيو تريو”، بشأن إصابات لاعبي الفريق الأول.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بفترة تراجع نتائج، حيث فاز مرة واحدة وتلقى 5 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر