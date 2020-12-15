النصر يُجهز عبدالمجيد الصليهم خلال 10 أيام

المواطن - مروة نبيل

يسعى الجهاز الفني في نادي النصر لتجهيز عبدالمجيد الصليهم من أجل الاستعانة به في مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

عبدالمجيد الصليهم يقترب

ويُكثف الجهاز الطبي في نادي النصر البرنامج العلاجي للاعب عبدالمجيد الصليهم، لتجهيزه خلال 10 أيام، حتى يكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة الباطن، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان الصليهم قد تعرض للإصابة بالتمزق العضلي خلال مشاركته في مباراة النصر ضد الهلال، وغاب عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يُعاني هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 4 نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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