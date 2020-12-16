النصر يُداوي جراحه أمام الرائد ويصعد لربع نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في الصعود لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الرائد بهدفين دون مقابل.

أحداث مباراة النصر والرائد:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل عناصر العالمي، حيث تمكنوا من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة الـ22 بعد موافقة تقنية الفيديو على الهدف وإثبات صحته بأن يحيى لم يكن متسللًا.

وحاول العالمي إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أصفر العاصمة بالهدف الأول.

وفي الشوط الثاني كثف نادي النصر من محاولاته الهجومية ليُحرز الهدف الثاني عبر اللاعب سامي النجعي بمهارة فائقة بالدقيقة الـ67 بعدما مرر الكرة من بين قدمي لاعب الرائد ليسددها بقوة في شباك رائد التحدي.

ولم تتغير نتيجة المباراة ليتأهل العالمي إلى ربع نهائي كأس الملك.

وفي وقت سابق، التقطت عدسات الكاميرا، لقطة اشتباك بالأيدي بين المغربي عبدالرزاق حمدالله واللاعب سلطان الغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد.

اشتباك بين حمدالله وسلطان الغنام:

وبدأ الاشتباك عندما اقترب اللاعب المغربي من سلطان الغنام، ودفعه بكتفه لكن الغنام اعترض ودفعه بيده ليعود اللاعب المغربي ويمسكه بقوة من رقبته، ويزداد التوتر بينهما.

وعلق الناقد الرياضي محمد البكيري على اللقطة قائلًا: “بصراحة لقطة مؤسفة، ولا تليق من نجم كبير مع نجم شاب، وفي نادٍ كبير”. بينما قال أحمد الوادعي المحلل التحكيمي لـ صحيفة “الجزيرة” : “كان يجب طرد حمدالله بعد سلوكه المشين، الذي مارسه مع سلطان الغنام، وأيضًا البطاقة الصفراء للغنام بسبب السلوك غير الرياضي، حكم الفيديو كان الواجب عليه إبلاغ الحكم بتلك المخالفة.

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