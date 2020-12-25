النصر يُفاجئ مشجعيه بتغيير سيحدث في ملعب مرسول بارك

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إخبارية عن نية إدارة نادي النصر إحداث تغييرات في ملعب “مرسول بارك” معقل العالمي الجديد، حيث ستكون مفاجئة لعشاق النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان العالمي استعرض اليوم الجمعة، وفي مشهد مميز، ملعب “مرسول بارك” الذي سيستضيف مباريات العالمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن نجحت إدارة صفوان السويكت في استئجار الملعب من جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات مقبلة.

مباراة ضمك أولى مباريات النصر بملعبه الجديد:

وسيخوض العالمي أولى مبارياته على ملعب “مرسول بارك” ضد نادي ضمك غدًا السبت، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت التقارير أنه سيتم تغيير شاشتي ملعب مرسول بارك عقب مباراة العالمي وضمك، وستوضع شاشات أفضل تليق بالملعب، وستكون جاهزة في وقت قريب بالمباريات المقبلة، وهو الأمر الذي أكده الإعلامي بدر أبو ثنين في الوقت ذاته.

سيلفي في ملعب النصر الجديد:

وشهد الملعب التقاط علي الحسن وسلطان الغنام لاعبي العالمي صورة “سيلفي” لهما مع بعضهما البعض احتفالًا بخوض أول مباراة على الملعب غدًا السبت.

شارك الخبر