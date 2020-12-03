النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على أبها

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد النصر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

د19’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️@AlNassrFC يسجل الهدف الأول عن طريق أيمن يحيى.#أبها_النصر pic.twitter.com/6miN82OuI2 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 3, 2020

النصر يتقدم على أبها

وبدأت مباراة أبها ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو العالمي منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا؛ وتسهيل مهمتهم في استعادة نغمة الانتصارات.

وأطلق الغنام تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقائم الفريق الأبهاوي، ليُتابعها أيمن يحيى ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى ليهز الشباك عند الدقيقة 19، ومنح الهدف أريحية للاعبي العالمي، الذين واصلوا محاولاتهم لتعزيز التقدم.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، تتشابه ظروف الفريقين، حيث يحتل الفريق الأبهاوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، من الفوز في مواجهة والتعادل في أخرى، وخسارة 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يُعاني العالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 4 هزائم وفاز في مباراة واحد فقط، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.

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