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النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على أبها
بتسديدة قوية من أيمن يحيى

النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على أبها

2020/12/03
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على أبها احتفال لاعبو النصر بالهدف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 النصر يتقدم على أبها
1.1 الفريقان في دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد النصر ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بهدف دون رد.

النصر يتقدم على أبها

وبدأت مباراة أبها ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، حيث ضغط لاعبو العالمي منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا؛ وتسهيل مهمتهم في استعادة نغمة الانتصارات.

وأطلق الغنام تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقائم الفريق الأبهاوي، ليُتابعها أيمن يحيى ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى ليهز الشباك عند الدقيقة 19، ومنح الهدف أريحية للاعبي العالمي، الذين واصلوا محاولاتهم لتعزيز التقدم.

 

أيمن يحيى
يحيى يحتفل بهدفه

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، تتشابه ظروف الفريقين، حيث يحتل الفريق الأبهاوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، من الفوز في مواجهة والتعادل في أخرى، وخسارة 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يُعاني العالمي من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث تلقى 4 هزائم وفاز في مباراة واحد فقط، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.


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