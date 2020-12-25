النمشان عن ملعب النصر: أصبح تحفة فنية

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس لجنة مراقبي المباريات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، سلمان النمشان جاهزية ملعب النصر “مرسول بارك”، لاستضافة مباريات الفريق الأول.

النمشان يُشيد بإمكانيات ملعب النصر الجديد

ووصف النمشان ملعب النصر الجديد بالتحفة الفنية واللافت للانتباه، مضيفًا خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: “وذلك ليس في الجمال فقط، وإنما باكتمال المتطلبات، ويمثل الاستثمار الحقيقي للمنشآت”.

ولفت النمشان، إلى أن أبرز التعديلات في ملعب مرسول بارك، كانت في غرف الملابس والمركز الإعلامي، بالإضافة إلى تركيب بوابة زجاجية في المكس زون تمنع دخول أي شخص غير مصرح له.

وتابع رئيس لجنة مراقبي المباريات في الرابطة: “العشب الصيفي دخل البيات الشتوي في الملعب، ما أدى إلى اصفرار رؤوس العشب إلا أنه لا يؤثر على المباراة، وسيجد المشاهد للملعب فارقًا عن المتوقع”.

اعتماد الملعب بداية من مباراة ضمك

واعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مرسول بارك الخاص بنادي النصر، لخوض مباراة ضمك، يوم غد السبت، في الجولة العاشرة، وبقية مباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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