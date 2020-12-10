النواب الأمريكي يقر تمديد التمويل الفيدرالي لتجنب الإغلاق

المواطن - متابعة

أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، تمديد التمويل الفيدرالي حتى 18 ديسمبر، لتجنب الإغلاق الحكومي مع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وبحسب وكالة “رويترز” البريطانية، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على تمديد التمويل الفيدرالي لمدة أسبوع واحد؛ لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية على عدد كافٍ من الأصوات.

واستمر التصويت على الإجراء الذي سيمدد الأموال الفيدرالية الحالية حتى 18 ديسمبر بعد نفاد الأموال.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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