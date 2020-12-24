النيابة: السجن عامين والغرامة 500 ألف ريال عقوبة الاعتداء على السكك الحديدية

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من الاعتداء على مرافق السكك الحديدية بما فيها القطارات والعربات والخطوط الحديدية.

وقالت النيابة العامة : يحظى النقل البري عبر الخطوط الحديدية بحماية جزائية ضد أي عبث أو سرقة أو تعمد إتلاف للخطوط الحديدية أو أي من تجهيزاتها ومرافقها، ويشمل ذلك المحطات وورش الصيانة المتحركة أو الثابتة ومحطات تزويد القطار بالوقود وساحات مناورات القطارات ومواقف القطارات والعربات.

وأوضحت أن من يخالف ذلك يتعرض للسجن مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما يصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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