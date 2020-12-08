النيابة العامة : السجن والغرامة عقوبة حيازة أكثر من بطاقة شخصية

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير.

وقالت النيابة العامة إن الحماية الجنائية تُعزز أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي بما يمكّنه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها.

وأضافت أنه وفقًا لمواد نظام الأحوال المدنية فإنه لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.

وتابعت أنه بحسب المادة 79 من نظام الأحوال المدنية فإنه يعاقب من يخالف ذلك بالعقوبات التالية:

– السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.

– غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال.

– أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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