الهريفي عن النصر: الآن مرحلة النقاط في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، عن سعادته باستعادة العالمي لنغمة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهريفي: الآن مرحلة النقاط:

وعلق الهريفي على تجاوز العالمي لعقبة الباطن قائلًا: “الآن مرحلة النقاط.. لأجل ذلك قلنا مستوى رائع، فريق جريح عصفت فيه الكثير من الظروف.. وغابت عنه ثقافة الفوز ورهبة البطل أمام المنافسين ثم تلاحظ الروح والحماس”.

وتابع نجم النصر السابق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أكيد راح تكمل بالباقي بس تأتي النقاط، راح يعود الفارس إن شاء الله.. مبروك الفوز.. جايين لكم ياللي فوق”.

النصر يتجاوز الباطن:

ولعب النصر ضد الباطن اليوم في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليُحقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

شارك الخبر