الهريفي ينصح إدارة النصر بشأن أزمة حمدالله والغنام

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، نصيحة إلى إدارة العالمي بشأن أزمة الثنائي عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام.

الهريفي ينصح إدارة النصر:

وقال الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما حدث بين حمدالله والغنام غير مقبول ومرفوض.. نعم يحدث حتى بين الأخ وأخيه؛ وحدث في الماضي والحاضر وراح يحدث في المستقبل للكثير من الأندية”.

وتابع فهد الهريفي تغريدته قائلًا: “أرجو عدم معاقبة الكيان بالإبعاد.. الخصم حل على المخطئ، لكن يجب أن يكون داخل النادي ولا تخرج أموره للإعلام، حل كل المشاكل في أيديكم يا نجوم النصر”.

أزمة حمدالله والغنام:

أثارت لقطة اشتباك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام خلال مباراة العالمي ضد الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين حالة من الجدل، ما دفع البعض للمطالبة بمعاقبتهم.

وشهد الشوط الأول من المباراة اشتباك الثنائي حينما كانت النتيجة تُشير بتقدم العالمي بهدف أيمن يحيى، حيث اقترب عبدالرزاق من الغنام، ودخل في نقاش، قبل أن يتطور الأمر ويشتبكان معًا، بعدما قام المهاجم المغربي بدفع الظهير الأيمن أولًا.

شارك الخبر