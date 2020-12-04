الهلال الأقوى دفاعيًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز على الصعيد الدفاعي خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الهلال يتألق دفاعيًا

واستقبل الهلال هدفًا واحدًا فقط خلال الـ6 جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعد حارسه عبدالله المعيوف الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه، حيث شارك في 4 مباريات، واهتزت شباكه مرة واحدة.

واضطر المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو للاستعانة بـ3 حراس خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب الإصابات، إلا أنهم تألقوا بشكل لافت، وساهموا في تصدر الزعيم لجدول ترتيب البطولة.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق الشباب صاحب المركز الثاني.

الأقوى دفاعيًا

واستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 4 أهداف بعد مرور 6 جولات على انطلاق الموسم الحالي؛ ليحتل المركز الثاني بقائمة الأقوى دفاعيًا، وبفارق هدفين عن فريقي الاتحاد والفيصلي، حيث اهتزت شباك كل منهما 6 مرات.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الخامس بقائمة الأقوى دفاعيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استقبل 7 أهداف خلال الـ6 مباريات الماضية، وذلك وفقًا لحساب البطولة الرسمي على “تويتر”.

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