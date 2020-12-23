الهلال مهنئًا لوشيسكو: قائد الأوركسترا الأفضل في 2020

المواطن - مروة نبيل

حرص نادي الهلال على تهنئة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، رازفان لوشيسكو بعد تتويجه بجائزة أفضل مدير فني روماني في 2020.

الهلال يهنئ لوشيسكو

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمدربه الروماني بجائزة أفضل مدير فني 2020، بجانب كؤوس الثلاثية التاريخية التي توج بها مع الفريق الأول لكرة القدم.

وعلق حساب النادي الرسمي على صور المدير الفني قائلًا: “قائد الأوركسترا رازفان لوشيسكو يتوّج بجائزة أفضل مدرب روماني لعام 2020، بالمناصفة مع مدرب الهلال السابق كوزمين أولاريو”.

وحصد رازفان لوشيسكو جائزة الأفضل في رومانيا عام 2020 من قبل صحيفة “جازيتا سبورت”، بعد تساويه مع مواطنه كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق جيانجسو سونينج الصيني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقاد لوشيسكو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد الثلاثية، حيث توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ولعب القادسية ضد الهلال على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الأزرق بثلاثية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة.

شارك الخبر