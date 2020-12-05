الهلال مُهدد برحيل 4 لاعبين بالمجان مع بداية يناير

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال مهددًا برحيل 4 من نجومه بالمجان خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حيث سيدخلون الفترة الحرة ويحق لهم التفاوض مع أندية أخرى دون الرجوع إلى الأزرق.

وأفاد برنامج “الدوري مع وليد” أن الزعيم حتى الآن لم يُجدد عقود كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالله عطيف والسوري عمر خربين.

وبعد مباراة الأزرق ضد الفتح، كان سلمان الفرج أعطى تلميحًا أنه سيبقى في صفوف بطل آسيا خلال الفترة المقبلة.

صورة من سلمان الفرج تُلمح ببقائه في الهلال:

وكان سلمان الفرج نشر صورة له مع زملائه بالنادي عبر خاصية Story في موقع “الإنستجرام” وبجانبها جملة ”أنا هلالي ومع الهلال بكل الأحوال”، لتعطي تلميحًا حول اقترابه بالبقاء في صفوف الأزرق.

أما ياسر الشهراني فارتبط اسمه بالرحيل إلى النصر، في حال لم يجدد عقده مع بطل كأس الملك.

وارتبط أيضًا اسم عمر خربين بالرحيل عن صفوف الأزرق لهبوط مستواه الفني منذ المشاركة في مونديال الأندية 2019 مع فريقه في قطر.

الزعيم متصدرًا لـ دوري المحترفين:

ويحتل الهلال حاليًّا صدارة دوري المحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

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