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الهلال يجد بديل ياسر الشهراني في الفيصلي
في حال لم يُجدد مع أزرق العاصمة

الهلال يجد بديل ياسر الشهراني في الفيصلي

2020/12/19
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يجد بديل ياسر الشهراني في الفيصلي ياسر الشهراني لاعب الهلال
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 إدارة الهلال تضع شروطها لضم بديل ياسر الشهراني
2 أرقام محمد قاسم مع الفيصلي

لا يزال مصير اللاعب ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال مع أزرق العاصمة غامضًا خاصة أنه لم يُجدد عقده حتى الآن مع بطل الدوري في الموسم الماضي.

إدارة الهلال تضع شروطها لضم بديل ياسر الشهراني

وتسعى الإدارة الزرقاء لتأمين نفسها في حال لم يرغب ياسر الشهراني في التجديد بالتعاقد مع بديل مميز.

وبحسب الزميلة “الرياضية” فإن الأزرق يُفكر في ضم محمد قاسم ظهير أيسر نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الزرقاء حددت بعض الشروط وذلك للتعاقد مع محمد قاسم في يناير المقبل، خاصة أن اللاعب سيدخل الفترة الحرة مع بداية يناير.

أرقام محمد قاسم مع الفيصلي

ويلعب محمد قاسم مع الفيصلي منذ صيف 2019، حيث شارك في 41 مباراة رسمية وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

يذكر أن الهلال كان أتم تعاقده مع اللاعب حمد اليامي ظهير أيسر نادي القادسية لمدة 4 مواسم بالفترة الأخيرة.

محمد قاسم لاعب الفيصلي
محمد قاسم لاعب الفيصلي

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