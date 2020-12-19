الهلال يجد بديل ياسر الشهراني في الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال مصير اللاعب ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال مع أزرق العاصمة غامضًا خاصة أنه لم يُجدد عقده حتى الآن مع بطل الدوري في الموسم الماضي.

إدارة الهلال تضع شروطها لضم بديل ياسر الشهراني

وتسعى الإدارة الزرقاء لتأمين نفسها في حال لم يرغب ياسر الشهراني في التجديد بالتعاقد مع بديل مميز.

وبحسب الزميلة “الرياضية” فإن الأزرق يُفكر في ضم محمد قاسم ظهير أيسر نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الزرقاء حددت بعض الشروط وذلك للتعاقد مع محمد قاسم في يناير المقبل، خاصة أن اللاعب سيدخل الفترة الحرة مع بداية يناير.

أرقام محمد قاسم مع الفيصلي

ويلعب محمد قاسم مع الفيصلي منذ صيف 2019، حيث شارك في 41 مباراة رسمية وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

يذكر أن الهلال كان أتم تعاقده مع اللاعب حمد اليامي ظهير أيسر نادي القادسية لمدة 4 مواسم بالفترة الأخيرة.

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