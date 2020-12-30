الهلال يحسم مصير عمر خربين نهائيًّا

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي الهلال وبشكل نهائي مصير اللاعب السوري عمر خربين مع الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ودخل خربين الفترة الحرة التي تسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع إلى الهلال.

وبحسب صحيفة “البلاد” فإن خربين سيرحل عن الهلال وإدارة أزرق العاصمة سوف تتعاقد مع لاعب مهاجم من قارة أوروبا بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان خربين تلقى عروضًا من أندية سعودية وخليجية للانضمام إلى أحدهم في شهر يناير المقبل.

يذكر أن عمر خربين صاحب الـ26 عامًا، كان انضم إلى نادي الهلال في عام 2017 قادمًا من فريق الظفرة الإماراتي، كما سبق له اللعب على سبيل الإعارة في عام 2019 مع فريق بيراميدز المصري.

إنجازات عمر خربين مع الهلال بالموسم الماضي:

وفاز خربين مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019 ولقب دوري المحترفين موسم 2019/ 2020، بالإضافة للقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

حرمان خربين نهائيًّا من تمثيل المنتخب السوري:

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم أعلن عن أنه تم منع خربين من تمثيل المنتخب السوري ولمدى الحياة؛ بسبب خلاف بينه وبين المدرب التونسي نبيل معلول.

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