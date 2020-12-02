الهلال يصدم جماهيره ويُعلن غياب 3 لاعبين عن مواجهة الفتح

المواطن - محمد سمعه

صدم نادي الهلال جماهيره مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أعلن عن غياب 3 لاعبين عن مواجهة نادي الفتح غدًا الخميس بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبرز غيابات الهلال عن مواجهة الفتح:

وذكر الزعيم في بيانه اليوم عبر حسابه في “تويتر” أن كلًّا من الحارسين عبدالله المعيوف وحبيب الوطيان سيغيبان عن مباراة الفتح بسبب إصابات عضلية، حيث يعاني المعيوف من إصابة بالعضلة الخلفية، بينما يعاني الوطيان من إصابة تمزق في العضلة الأمامية.

بينما يعاني اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو من آلام في مفصل القدم، منعته من الدخول لمعسكر مباراة الغد.

وستنطلق مباراة الزعيم ضد الفتح غدًا في تمام السادسة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الزعيم يحسم لقب كأس الملك للمرة الـ9:

وكان من المفترض إقامة المباراة يوم السبت الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب خوض الزعيم نهائي كأس الملك ضد جاره النصر يوم 28 نوفمبر الماضي، الذي حسمه الأزرق لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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