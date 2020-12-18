الهلال يفتح صفحة القادسية

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي بمقر النادي، وذلك بعد انتهاء أعمال الزراعة الشتوية.

الهلال يعاود تدريباته:

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد ودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته ضد نظيره الفتح بهدفين دون رد.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في مباراة الفتح الماضية، وأدى بقية اللاعبين تطبيقات فنية ومناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الهلال اليوم مشاركة حارس المرمى حبيب الوطيان في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، حيث فشل في زيادة الفارق مع منافسيه، بعد خسارته ضد الوحدة في الجولة الماضية.

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