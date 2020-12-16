الهلال يفقد متعب المفرج 10 أيام

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب المدافع متعب المفرج عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لإصابة جديدة.

متعب المفرج يغيب:

وقال الإعلامي حمد الصويلحي: “بناء على الأشعة التي أجراها مدافع الهلال متعب المفرج قبل قليل أوضحت الفحوصات تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية ستغيبه لفترة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين”.

وأشار حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذه الإصابة مختلفة تمامًا عن إصابته السابقة بتمزق في العضلة، مضيفًا: “ألف لا بأس للكابتن”.

وجاء الإعلان عن إصابة متعب المفرج، بعدما كشف الزعيم عن معاناة علي البليهي من إصابة في العضلة الخلفية، حيث تواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يستعد لمواجهة الفتح:

ويستعد الزعيم لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى الزعيم لخطف بطاقة التأهل، أملًا في المحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، حيث فشل في زيادة الفارق مع منافسيه، بعد خسارته ضد الوحدة في الجولة الماضية.

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