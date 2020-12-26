الهلال يكشف تفاصيل إصابة مدافعه جانغ هيون سو

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال تفاصيل إصابة مدافعه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، التي تعرض لها في لقاء الاتحاد في الجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن جانغ هيون سو تعرض لإصابة في مفصل القدم بعد خضوعه للفحوصات الطبية الأولية.

وأضاف بيان النادي أنه سيُجرى خلال اليومين المقبلين أشعة على موضع إصابته للوقوف على حالته.

وفي وقت سابق، حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة الهلال والاتحاد التي أُقيمت مساء اليوم السبت بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد، حيث لم يحتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء للعميد بعد احتكاك حبيب الوطيان حارس الهلال مع عبدالعزيز البيشي جناح الاتحاد.

أحداث مباراة الهلال والاتحاد:

ونجح بعدها اللاعب عبدالرحمن العبود من إحراز الهدف الأول للاتحاد بالدقيقة العشرين عبر تصويبة صاروخية، لم يتمكن الوطيان من صدها. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الزعيم والاتحاد، أهدر الصربي بريجوفيتش فرصة إضافة الهدف الثاني للاتحاد بعد مروره من الوطيان.

ورفض الحكم الهويش احتساب ركلة جزاء لـ الهلال، بعد لمس زياد الصحفي مدافع الاتحاد للكرة بيده، حيث أكد الحكم على أنها غير متعمدة.

وبعد محاولات قوية من جانب الهلال، تمكن صالح الشهري من إحراز هدف التعادل للأزرق من ضربة رأسية بالدقيقة الـ85 في مباراة كان عنوانها الإثارة.

ترتيب الفريقين بعد التعادل في الكلاسيكو:

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد الأزرق 23 نقطة في المركز الأول في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الاتحاد 15 نقطة في المركز الرابع.

وكانت مباراة الزعيم والاتحاد أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

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