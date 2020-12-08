الهلال يلعب بهوية البطل.. والرائد فريق متميز

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث تألق ضد الرائد؛ ونجح في تحقيق الفوز بالوقت القاتل.

الهلال يلعب بهوية البطل:

وقال الإعلامي عبدالعزيز الغيامة: “الهلال هو الفريق السعودي الذي يدخل المباراة بتركيز.. ولا ييأس من إلغاء هدف له بل يقاتل حتى يحقق ما يريده.. والكبار في الأزرق يعلمون ماذا يفعلون”.

وفي السياق ذاته، علق الناقد الرياضي بندر الراشد خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، قائلًا: “الأزرق يلعب بهوية (البطل) .. وأعتقد أن المنافسة ستنحصر بين الزعيم والشباب والنادي الأهلي”.

وعلق الإعلامي فواز الشريف قائلًا: “الزعيم أعلن دخول الشتاء وهو بطل.. والرائد فريق متميز.. ولقطات الـVAR في هذه الجولة تُعد حدثًا كبيرًا”.

هدف البليهي يخطف الثلاث نقاط:

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الرائد ضد الهلال، وانتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله علي البليهي من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 84، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 10 نقاط في المركز الثامن.

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