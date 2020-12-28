الهلال يوضح حالة هيون سو وسالم الدوسري

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال تفاصيل الإصابات التي يُعاني منها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الكوري الجنوبي جامغ هيون سو وسالم الدوسري.

تفاصيل إصابات هيون سو والدوسري:

وخضع جانغ هيون سو لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة في مقر نادي الهلال، اليوم الاثنين، وذلك بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، وستتضح مدة برنامجه العلاجي خلال اليومين المقبلين.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النجم سالم الدوسري لم يُشارك في التدريبات، حيث تواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لكدمة في مفصل القدم.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الليوث المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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