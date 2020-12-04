الهلال يوضح سبب تواجد كويلار في العيادة الطبية

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال، اليوم الجمعة، سبب تواجد لاعبه الكولومبي جوستافو كويلار في العيادة الطبية، وذلك خلال تدريبات الفريق الكروي الأول اليوم بعد الانتصار أمس الخميس على الفتح بثلاثية نظيفة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

آلام الساق تُبعد كويلار عن مران الهلال:

وذكر الأزرق في بيانه أن تواجد كويلار في العيادة الطبية جاء بسبب شعوره بـ آلام في عضلة الساق، كما شارك الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في المناورة الفنية التي أُقيمت اليوم تحت إشراف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وسيستعد الأزرق بدءًا من غدٍ السبت لمواجهة نادي الرائد بالجولة السابعة من دوري المحترفين.

وفي وقت سابق، تُوج كل من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، والسوري عمر السومة لاعب الأهلي، وأمين بخاري حارس مرمى نادي العين، بلقب الأفضل عن شهر نوفمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” أن عمر السومة تُوج بجائزة أفضل لاعب ولوشيسكو فاز بجائزة أفضل مدرب، بينما فاز الحارس أمين بخاري بلقب أفضل حارس وجميعهم عن شهر نوفمبر.

الهلال في الصدارة بجدارة:

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري المحترفين، برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الشباب بالمركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الفتح بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط، أما الرائد ففي المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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