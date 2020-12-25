الهلال يُطارد انتصاره الـ12 والاتحاد يرغب بـ السادس بكلاسيكو دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة السعودية غدًا السبت كلاسيكو ناري بين الهلال والاتحاد بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

نتائج الهلال والاتحاد في 24 مباراة دوريًّا:

وسبق للزعيم تحقيق الانتصار في 11 مباراة على حساب العميد دوريًّا، بينما انتصر الاتحاد في خمس مباريات وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 8 مباريات.

ويسير الزعيم حاليًّا بشكل جيد تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ حيث يحتل صدارة دوري المحترفين برصيد 22 نقطة، أما نادي الاتحاد فيعيش صحوة جيدة تحت قيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي؛ حيث يحتل المركز الخامس حاليًّا برصيد 14 نقطة.

ويريد الزعيم تحقيق الفوز غدًا على حساب الاتحاد؛ للانفراد بصدارة الدوري، بينما سيكون الفوز للعميد مهمًّا؛ وذلك من أجل الوصول للمركز الثاني في جدول الترتيب. 8 لاعبين سيغيبون عن الكلاسيكو: وسيغيب 8 لاعبين عن فريقي الزعيم والاتحاد، غدًا السبت، وذلك ضمن مباراة الفريقين بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويفتقد الهلال لخدمات كل من: “الحارس عبدالله المعيوف، المدافع علي البليهي، المدافع متعب المفرج، ياسر الشهراني، مدالله العليان، فواز الطريس”. أما الاتحاد فسيغيب عنه كل من: “غاري رودريغيز وبرونو هنريكي”.

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