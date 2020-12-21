الهلال يُنهي الشوط الأول متفوقًا على القادسية بهدفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والقادسية، بتقدم الأزرق بنتيجة 2-0 وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميز وكاريلو يمنحان الأفضلية لـ الهلال

وكان الفرنسي بافيتيمبي جوميز تقدم بالهدف الأول للأزرق بالدقيقة الـ14 من ركلة جزاء، ثم أضاف اللاعب البيروفي أندري كاريلو الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الثالثة والعشرين.

وفي سياق آخر، أبدى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال غضبه وذلك بسبب عدم احتساب الحكم شكري الحنفوش ركلة جزاء للاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو في مباراة القادسية قبل أن يتجه الأخير لتقنية الفيديو ويُصحح خطأه باحتسابها.

لوشيسكو غاضب من قرار الحنفوش

وكان المدافع ويليامز لاعب القادسية تدخل بكل عنف على قدم لوسيانو فيتو بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ولم يحتسبها الحكم شكري الحنفوش ركلة جزاء وقرر احتسابها رمية تماس من خارج منطقة جزاء نادي القادسية، حيث التقطت عدسات الكاميرا لوشيسكو مدرب الأزرق وهو يشرب من قارورة المياه ويرفع يديه للسماء متعجبًا وغاضبًا من قرار الحنفوش.

وبعد لحظات تواصل الحنفوش مع غرفة الفيديو التي أبلغته بوجود مخالفة فذهب الحكم للشاشة في أرضية الملعب، ليكتشف وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال، فصحح خطأه واحتسبها.

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