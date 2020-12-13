الوحدة لم يتذوق طعم الفوز على الهلال خلال 16 مباراة

المواطن - محمد سمعه

سيواجه الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الأحد، فريق الوحدة في المباراة الـ17 بين الفريقين في تاريخ لقاءاتهما ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتقابل الفريقان من قبل في 16 مباراة، عرف الزعيم الفوز في 14 منها بينما تعادل الفريقان في مباراتين.

ويسعى فريق الوحدة إلى فك عقدة مباريات الأزرق، وتحقيق الفوز الأول له في تاريخ مواجهاته مع الزعيم ببطولة دوري المحترفين.

حكم مباراة الهلال والوحدة

وفي وقت سابق، كشفت لجنة الحُكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية حكم مباراة الهلال والوحدة اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيقود المباراة الحكم السعودي ماجد الشمراني وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري ومفرح آل حسن، بينما سيكون سلطان المكيري حكمًا رابعًا وعبدالله الحربي حكم فيديو ومحمد العبكري مساعد لـ حكم الفيديو.

وكان الزعيم انتصر يوم الاثنين الماضي على حساب نادي الرائد بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في الجولة السابعة، أما نادي الوحدة فخسر من نادي الاتحاد بالجولة السابعة بنتيجة هدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

الزعيم في الصدارة

ويحتل أزرق العاصمة المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نادي الوحدة بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

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